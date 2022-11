Alessandra Tripoli difende Montesano | “nessun saluto romano”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 17 novembre 2022) E’ arrivata nella tarda serata di ieri, una nota Ansa che ha buttato benzina sul fuoco nel caso di Enrico, dopo la sua squalifica a Ballando con le stelle. L’Ansa ha fatto sapere che è in corso una istruttoria Rai per comprendere che cosa sia successo durante le prove di Ballando con le stelle 2022 e non solo in riferimento alla maglia della Decima Mas indossata da Enrico. L’Ansa infatti, ha raccolto delle indiscrezioni trapelate da fonti Rai, che parlano anche di unfatto da Enriconel corso delle prove di Ballando con le stelle. L’attore al momento non ha commentato questa ennesima indiscrezione che lo riguarda ma ci ha pensatoa farlo....