Grande Fratello Vip 7 | Wilma Goich ha il Covid Daniele Dal Moro | “Mi avevano detto di non dirlo”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Un altra concorrente delVip 7 ha ilha scoperto di essere positiva e ora sta in isolamentoè la quinta concorrente a risultare positiva alnella Casa delVip 7: la cantante nelle ultime ore è stata costretta a lasciare la casa per mettersi in isolamento e sottoporsi al monitoraggio dei medici. Sabato 12 novembre ci sono stati i primi casi dialVip 7, i concorrenti positivi al test sono risultati: Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita. Oggi è toccato a, la cantante, 77 anni, ha dovuto abbandonare, momentaneamente, la casa. Il ...

Non si fermano i contagi nella Casa delVip: anche Wilma Goich è risultata positiva al Covid, come comunicato dagli account social del reality show di Canale 5. La cantante è l'ultima colpita dal Coronavirus, aggiungendosi ...Wilma Goich è risultata positiva al Covid - 19 . L'annuncio ufficiale attraverso i canali social delVip. La cantante dunque si aggiungi agli altri vipponi già in isolamento. Ma nella casa monta la polemica da parte di Daniele Dal Moro. Covid al GF Vip, Alfonso Signorini : 'A portarlo ...Wilma Goich è risultata positiva al Covid - 19 . L'annuncio ufficiale attraverso i canali social del Grande Fratello Vip. La cantante dunque si aggiungi agli altri vipponi già ...Adesso bisognerà capire come ha intenzione di intervenire il Grande Fratello: se i casi dovessero aumentare la situazione si complicherebbe parecchio per Signorini, e del resto nella Casa regna la ...