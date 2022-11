Vittorio Sgarbi difende Montesano | “Non si può punirlo per una maglia con la marca di un motoscafo | la Rai lo risarcirà”

(Di martedì 15 novembre 2022) “Penso che la Rai dovrà risarcire, non si può espellere un concorrente di un programma televisivo perché indossa unacon unadi uncon su scritta una massima di D’Annunzio del 1918 e quindi ha una radice prefascista, mi sembra inverosimile”. Così il sottosegretario alla culturaall’Adnkronos sulla bufera mediatica che si è abbattuta su Enrico, espulso dal programma ‘Ballando con le Stelle‘ per aver indossato una maglietta della Decima Mas durante le prove del programma. “Trovo assurdo attribuire a una maglietta un significato che non ha – sottolinea ancora– credo che il problema debba essere risolto dall’avvocato di, Giorgio Assumma. Non penso che nel ...

Agenzia ANSA

Davide Rondoni, uno dei poeti più noti in Italia, pubblica un inedito all'interno del nuovo libro di Simone Pillon (con prefazione di). E scoppia la polemica. Un poeta del genere usa la sua risonanza per avallare le idee di un politico considerato bigotto e retrogrado Dopo l'abbraccio con Matteo Salvini ora anche ...La squadra del ministro della Cultura è al lavoro, parola di Gennaro Sangiuliano , che pochi giorni fa si è fatto immortalare nel suo studio insieme ai sottosegretari, Gianmarco Mazzi e un collaboratore. "Al lavoro per la Cultura italiana", recita la caption del post Instagram, in cui però si nasconde un dettaglio che ha fatto discutere. Il neo ... Tff: i 70 anni di Vittorio Sgarbi nel film di Elisabetta “Penso che la Rai dovrà risarcire Montesano, non si può espellere un concorrente di un programma televisivo perché indossa una maglia con una marca di un motoscafo con su scritta una massima di D’Annu ...2' di lettura 14/11/2022 - In merito alle indiscrezioni uscite nelle ultime ore sulla stampa marchigiana, “Io Apro Rinascimento” precisa quanto segue: «Il sottosegretario ai beni culturali Vittorio Sg ...