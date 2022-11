Geolier torna sulla scena | venerdì esce l’ultimo singolo ‘Money’

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lo ha appena annunciato,tornerà18 novembre con “Money” (Columbia Records/Sony Music Italy), nuovoche inizierà a dare ai fan un’idea di quello che dovranno aspettarsi nei prossimi mesi e dal suo nuovo progetto. In “Money” troveremo racconti di vita, della strada e delle sue verità, tutto in una traccia chescopriremo essere un classico del rap italiano. Un talento con pochi pari, poliedrico ma con un’identità forte e ben delineata, capace di non ripetersi mai ma, allo stesso tempo, di mostrarsi al suo pubblico in continua evoluzione, così come solo i grandi artisti sanno fare.è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni. Forte delle sue radici e sempre teso ...