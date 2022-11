Ultime Notizie – E’ morto l’attore John Aniston | il padre di Jennifer aveva 89 anni

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 14 novembre 2022), l’affascinante attore di origine greca che per oltre tre decenni ha interpretato lo spietato Victor Kiriakis nella soap opera Il tempo della nostra vita, èall’età di 89. Ildell’attricevenerdì scorso, come ha annunciato la stessa figlia. “Dolce papà…Anthony”, ha scritto oggi la star di Friends in un post di tributo su Instagram. “Sei stato uno degli esseri umani più belli che abbia mai conosciuto. Sono così grata che tu sia salito in cielo in pace – e senza dolore. E l’11 novembre, per giunta! Hai sempre avuto un tempismo perfetto. Quel numero avrà per sempre un significato ancora più grande per me”....