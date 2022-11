Migranti | Tajani | navi Ong non rispettano codice di condotta

usa parole moderate: 'Ho detto all'Ue che il temaè problema europeo. L'Italia ha chiesto una riunione Ue Esteri - Interno" e afferma che al Consiglio Esteri Ue toni positivi con ...... e in particolare il "codice di condotta" quanso impegnate nelle operazioni di salvataggio deiin mare. Lo ha detto questo pomeriggio a Bruxelles il ministro degli Esteri Antonio, che ...Antonio Tajani, Ministro degli Esteri, ha parlato della questione legata ai migranti e di come la stessa Italia si stia comportando in merito ...In attesa di capire cosa di muove a Bruxelles, ecco le soluzioni che l'Italia immagina per risolvere l'emergenza migranti, a partire dagli soldi Ue ai paesi d'origine ...