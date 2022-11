Calcio | l’Italia deve fare i conti con altre tre defezioni in vista delle amichevoli di novembre

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 novembre 2022) Si allunga la lista dei forfait in casa Italia verso la doppia amichevole contro Albania e Austria del 16 e 20. Dopo le rinunce di ieri da parte di Rafael Toloi ed Emerson Palmieri, quest’oggi hanno lasciato il ritiro di Coverciano anche Bryan Cristante, Davide Frattesi e Gianluca Scamacca. Le prime duesono state compensate dall’arrivo in extremis di Fabiano Parisi e Andrea Pinamonti, che si sono aggregati al gruppo nella mattinata odierna, mentre al momento gli ultimi tre infortunati non dovrebbero essere sostituiti. Il CT azzurro Roberto Mancini si appresta ad effettuare molti esperimenti in ottica futura, come dimostra la prima convocazione in Nazionale maggiore di Parisi, Fagioli, Miretti e Pafundi, per cercare di voltare pagina dopo la dolorosissima mancata qualificazione al Mondiale in Qatar., Mondiali ...