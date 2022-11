Belen Rodriguez e Cecilia lo shooting è supersexy e tra gli scatti i fan notano un dettaglio

Leggi su people24.myblog

(Di lunedì 14 novembre 2022) Le sorellesi sono immerse in un luogo mozzafiato per lo: il bagno termale all’aperto a Bagni San Filippo, in Toscana, è la location scelta per scattare le sensuali foto dei nuovi bikini della loro collezione., più sensuali che mai. Le sorellehanno realizzato unofotografico per la