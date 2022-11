Roma | rubata un' altra auto a Camara E Matic si ritrova senza volante

- E sono due. Seconda autoal povero Mady Camara nella notte di giovedì. Dopo la sparizione della prima macchina dopo la gara contro l'Inter, il centrocampista venerdì mattina si è ...... dopo aver parcheggiato in via del Ciclismo - vicino alla sua abitazione - nella notte tra giovedì e venerdì la Hyundai Santa Fe, messa a disposizione dalla, è stata. Ci risiamo Il ...Nella notte altri furti ai giocatori giallorossi. Pochi giorni fa la macchina di Rui Patricio rigara ROMA - E sono due. Seconda auto rubata al povero Mady Camara nella notte di giovedì. Dopo la spariz ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Forse sarebbe il caso di iniziare a pensare ad un garage. Non per problemi di spazio, ma di ladri. Per ...