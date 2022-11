NBA | i risultati della notte 13 novembre | Doncic | Tatum ed Embiid sul ponte di comando Vincono i Jazz di Fontecchio

(Di domenica 13 novembre 2022) Sono otto le partite che si sono disputate in questadi NBA, che si avvia ormai a superare il primo mese. Solo due tra le attuali franchigie di alta classifica sono impegnate, ma questo non impedisce di salutare diverse prestazioni individuali d’alta classe. In particolare, è Lukal’uomo copertina. Lo sloveno trascina i Dallas Mavericks (7-5) alla vittoria per 117-112 sui Portland Trail Blazers (9-4) con una tripla doppia da 42 punti, 13 rimbalzi e 10 assist, la terzastagione. Sono però le tre triple di Spencer Dinwiddie (20) nel finale a dare il connotato finale al confronto. In casa Blazers 29 di Damian Lillard, ma ancor più 37 di Jerami Grant. I Boston Celtics (10-3) mantengono intatta la loro aura, battendo i Detroit Pistons (3-11) per 108-117 in un duello che ricorda le tante sfide degli Anni ’80. Jayson ...

Sconfitta per gli Utah Jazz (10 - 4) di Simone Fontecchio , che gioca poco più di 2 senza segnare. 121 - 112 il punteggio a favore dei Washington Wizards , che si giovano della serata da 31 punti e 10 ...San Antonio batte un'acciaccata Milwaukee (out Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday e Khris Middleton, tutti per infortunio) per 111 - 93 e porta il proprio score sul 6 - 7. Decisivi i 29 punti di ... NBA, i risultati di oggi: Lakers battuti anche dai Kings, Boston fa 5 vittorie in fila Due squadre che non sono partite bene ma che ora sembrano aver trovato ritmo e risultati: i Clippers hanno vinto 5 delle ultime 6 gare disputate, i Nets (con Jacques Vaughn in panchina) sono 3-1 da qu ...Ecco tutti i risultati della notte del 11 novembre di regular season NBA 2022/23. Successi per Boston e Memphis, ennesimo KO per i Lakers.