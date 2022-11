Esplosione Istanbul | Erdogan | 6 morti e 53 feriti | vile attentato

(Di domenica 13 novembre 2022) Il presidente turco Recep Tayyipha dato un aggiornamento del tragico bilancio dell'avvenuta nel centro di. Il capo di stato, in partenza per l'Indonesia per il G20, ha ...

Lo scrive la Farnesina sul profilo Twitter in seguito all'. Per le emergenze, si può contattare l'Unità di Crisi allo 0636225 e il Consolato Generale dial +905554585844.Fortein centro a, nella via pedonale Istiklal Cadde, dove si contano già almeno 6 morti e 53 feriti. Inevitabili le scene di panico csubito dopo la detonazione, come si evince dai ...Esplosione a Istanbul oggi in Istiklal Caddesi, nel cuore della città turca. «Immagini terribili da Istanbul. L'Italia esprime vicinanza al Governo e al popolo turco e ...Esplosione nel cuore di Istanbul: morti e feriti. «Immagini terribili da Istanbul. L'Italia esprime vicinanza al Governo e al popolo turco e il proprio sentito cordoglio per le vittime innocenti. La ...