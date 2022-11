Covid | isolamento ridotto a 5 giorni per i positivi? Cosa potrebbe cambiare

(Di domenica 13 novembre 2022)role linee sull’dial? Probabilmente sì. Sentendo il parere dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, quella che viene definita “quarantena” per iasintomatici o con lievi sintomi legati alla malattia, dovrebbe diminuire a 5. Parole che sicuramente apriranno un dibattito tra medici, scienziati e virologi, oltre che dal Governo di Giorgia Meloni chepensare nuove soluzioni per contenere la pandemia.a 5? Ridurre l’a 5per le persone asintomatiche o con sintomi lievi senza l’obbligatorietà di un ulteriore test negativo. ...

Positivi alin leggero calo nelle ultime 24 ore. Nel rapporto Asp del 13 novembre i contagi risultano 657: 640 si trovano indomiciliare, 17 ricoverati in ospedale. Non ci sono decessi per cui i ...Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da- 19 comunicati dai Dipartimenti di ... " Catanzaro: CASI ATTIVI 1824 (15 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1806 indomiciliare)...Le persone risultate positive al Coronavirus sono 588138 (+454) rispetto a ieri.Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.In Sardegna si registrano 343 ulteriori casi confermati di positività al Covid, di cui 331 diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2461 tamp ...