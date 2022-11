Ucraina | Mattarella | ' fake news russe non hanno influenzato sostegno cittadini Ue' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 novembre 2022) Maastricht, 11 nov. (Adnkronos) - "La guerra in Ucraina è un tema estremamente delicato, grave: in Europa, in tutti i Paesi siamo stati bombardati dadi provenienza russa, ma questeinciso in maniera assolutamente minimale sulle pubbliche opinioni e l'unità che l'Unione europea ha assicurato nell'appoggio all'Ucraina con le sue pubbliche opinioni concordi dimostra come c'è una resistenza molto grande ai tentativi di disinformazione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, rispondendo ad alcune domande degli studenti dopo la Conferenza tenuta all'House of Government di Maastricht, in occasione del 30/mo anniversario della firma del Trattato.