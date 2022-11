M Il figlio del Secolo | ecco Marinelli nei panni di Mussolini

(Di venerdì 11 novembre 2022) I primi scatti dal set Arriva dall’appena inaugurato set romano di M. ILDELla prima foto che svela Lucaneidi Benito. L’attore è il protagonista della nuova serie Sky Original adattamento dell’omonimo romanzo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega e bestseller internazionale, che racconta la nascita del fascismo in Italia e l’ascesa al potere del Duce. Nominato ben 5 volte ai David di Donatello -è fra i più apprezzati attori italiani, vincitore della Coppa Volpi come miglior attore a Venezia per Martin Eden e del prestigioso Shooting Stars Award al Festival di Berlino. Leggi anche: Nuovo ruolo per Luca: sarà BenitoIn otto episodi, M. IL ...

Ivano Esposti,di Albertino , non si dà pace: suo padre, 92 anni, mercoledì scorso è stato aggredito da un cinghiale in una corte agricola a San GiovanniDosso, in provincia di Mantova. L'anziano si trova ...Un anziano di 92 anni è stato caricato e azzannato da un cinghiale che si era introdotto nella azienda agricola. L'uomo è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Cremona dove è arrivato in gravi condizioni. Il fatto si è verificato nella giornata di mercoledì, 9 novembre, in una azienda ...Mick Schumacher potrebbe fare il pilota di riserva in Mercedes nel 2023. Sulle orme del padre Schumi il driver tedesco della Haas - come riportato dalla testata Auto Motor und Sport - potrebbe finire.Ivano Esposti, figlio di Albertino, non si dà pace: suo padre, 92 anni, mercoledì scorso è stato aggredito da un cinghiale in una corte agricola a San Giovanni del Dosso, in provincia di Mantova.