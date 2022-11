Luca Vezil svela i dettagli sulla rottura con Valentina e rivela chi ha lasciato chi

Non deve essere un periodo semplice per la dolce Valentina che, dopo dieci anni di amore, ha annunciato la rottura con il fidanzato storico. Non mancano i gossip e le voci su flirt (o ...Venerdì il primo faccia a faccia in tribunale, Valentina Ferragni è un ricordo: chi è la nuova fidanzata. 'Le scriveva già prima di lasciarsi' Bradley Cooper e Irina Shayk, le foto insieme ...Luca Vezil paparazzata con una misteriosa donna, l'ex Valentina commenta su Instagram. Valentina Ferragni e Luca Vezil come tutti sappiamo si sono lasciati, dopo tanti anni di fidanzamento e l'annunci ...Home » gossip » Luca Vezil, l’ex di Valentina Ferragni ha un nuovo amore Secondo il gossip delle ultime ore, Luca Vezil, ex di Valentina Ferragni, avrebbe un nuovo amore. Il digital influencer ha ...