Kizilcik Serbeti trama puntata 3 dell’11 Novembre 2022

Leggi su mediaturkey

(Di venerdì 11 novembre 2022) K?v?lc?m, che incontra Ömer in un ambiente diverso da quello della sua famiglia conservatrice, è preoccupato che Ömer possa conoscerla in modo diverso. Anche se dice che questo non è importante, è consapevole di essere ossessionata dai pensieri di Ömer. Do?a, che partecipa all’addio al nubilato organizzato dalla zia L'articolo proviene da MediaTurkey.