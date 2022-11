Il governo pensa a resuscitare i decreti di Salvini

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il testo ancora non c'è, la traccia su cui lavorare sì: porti (quasi) chiusi e sequestro delle navi. Ma l'esecutivo dovrà tenere a mente i rilievi di Mattarella. Lunedì dossier immigrazione al Consiglio Ue Affari esteri. Cirielli ad HuffPost: "No a prove muscolari con la Francia, ma il problema non è solo italiano. Una missione Ue sequestri e affondi i barconi degli scafisti"