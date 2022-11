“E vai!” Notte caldissima al GF Vip | i due si lanciano E tutti gli altri senza parole davanti alla scena

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 11 novembre 2022) L’affascinante Oriana Marzoli ha fatto il suo ingresso al GF Vip 7 proprio quando Antonino Spinalbese si è reso conto di doversi allontanare da Sofia Giaele De Donà, per il bene del matrimonio di quest’ultima con Bradford Beck. Una coincidenza perfetta. Visto che c’è feeling tra lui e la new entry. Già scattato il bacio. Non uno, ma ben due baci sulle labbra per l’ex compagno di Belen Rodriguez e l’esplosiva venezuelana. Sembra proprio che sia piaciuto ad entrambi e che, di conseguenza, la cosa si ripeterà presto. Antonino Spinalbese era a letto con Oriana Marzoli e Luciano Punzo quando è partito il bacio a cui è seguito l’altro. Antonino e Oriana, succedono cose al GF Vip 7 Chissà se, sotto sotto, anche la loro vicina di letto Antonella Fiordelisi, mascherandosi con un sorriso, si sia invece ingelosita di quanto accaduto questaal GF Vip 7, dopo la ...