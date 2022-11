Next Gen | Musetti battuto da Stricker | gli highlights

(Di giovedì 10 novembre 2022) Lorenzo, numero 23 al mondo reduce dalla vittoria a Napoli e i quarti a Bercy, lotta come un leone per cinque set contro lo svizzero ...

Lorenzo Musetti, numero 23 al mondo reduce dalla vittoria a Napoli e i quarti a Bercy, lotta come un leone per cinque set contro lo svizzero ...Atp Tennis Quello tra Francesco Passaro e Matteo Arnaldi è stato un derby intenso, spettacolare e ricco di colpi di scena nella seconda giornata della fase a gironi delle. I due amici, rivali per un giorno, hanno disputato un grande tennis che ha visto poi il 21enne umbro spuntarla con il punteggio pirotecnico di 4 - 3, 2 - 4, 3 - 4, 4 - 3, 4 - 3 durato ben 2 ...Musetti e Stricker hanno dato vita a un match bellissimo vinto dallo svizzero. Oggi Musetti-Draper e Passaro-Nakashima per la semifinale.Lorenzo Musetti si giocherà l'accesso alle semifinali delle Next Gen ATP Finals giovedì sera contro il tennista inglese Jack Draper. L'azzurro infatti, dopo la sconfitta contro lo svizzero Dominic Str ...