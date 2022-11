Terremoto nelle Marche | oggi | magnitudo 5 5 | scuole chiuse a Pesaro e Ancona

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Una scossa diè stata avvertitamercoledì mattina: laè stata di 5.5, secondo Ingv . Per ora non ci sono segnalazioni di danni importanti o feriti. Trenitalia avvisa che la circolazione dei treni sarà riattivata alle 12

Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 5.7 che ha interessato questa mattina la costa adriatica marchigiana, le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in 50 interventi per verifiche di stabilità a edifici. Il sistema di allerta tsunami. Marche: scuole evacuate e gente in strada. Nessun problema per il Palazzo Ducale di Urbino, sede della Galleria Nazionale delle Marche, dopo le scosse di terremoto, con epicentro davanti alla costa marchigiana.