Se serve un' app per ricordarsi di dire ti amo | allora è meglio lasciarsi

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Esiste dunque una app, mi pare si chiami Lasting, che ti invita a trattar bene il tuo coniuge, o partner, o compagno, o innamorato, o estraneo significativo, così da far durare ogni giorno la relazione ventiquattr’ore in più. Al mattino ti ricorda di dargli il buongiorno, a un certo punto dell’orario lavorativo di mandargli qualche parola carina o un’immagine che lo faccia sorridere, a sera di domandargli com’è andata oggi, a letto di fargli capire quanto sia importante averlo al tuo fianco. Queste sono le basi ma la app – che inspiegabilmente risulta adatta dai quattro anni d’età in su, per quanto io auspichi che almeno i bambini in età prescolare non abbiano di questi problemi – dispone anche di funzionalità più sofisticate che permettono ulteriori stratagemmi onde rendere duratura la coppia, grazie ad acquisti in-app. Purtroppo tuttavia non so quanto possa arrivare a costare, né se ...

