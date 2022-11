La morte di Silvia Cipriani | Valerio non ha dubbi | “Non è stato zio Leo”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ci sono tante cose che non tornano, domande alle quali rispondere tre mesi dopo la scomparsa e ladi. Che cosa le è successo tra il 21 e il 22 luglio? Qualcuno l’ha uccisa mentre era da sola nella sua casa a Cerchiara? A parlare è, indagato in questa vicenda, il nipote di. Prova a immaginare quello che è successo, prova a capire chi avrebbe potuto fare del male a sua zia. In una intervista a La vita in diretta,risponde alle domande di Lucilla Masucci.prova a ricordare quello che ha visto in quei giorni, parla delle abitudini di, parla di quella casa con una porta senza neppure serratura, con un solo chiavistello. Forse qualcuno è entrato dal cancello rimasto ...