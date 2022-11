ATP Finals 2022 | orario sorteggio | fasce e possibili accoppiamenti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Torino si appresta ad ospitare le Nitto ATP: l’edizioneandrà in scena da domenica 13 a domenica 20 novembre e metterà di fronte i migliori otto tennisti dell’ATP Race to Turin, classifica che prende in considerazione i punti conquistati nell’anno solare, i quali si daranno battaglia per conquistare il titolo. Gli otto contendenti saranno divisi in due gruppi da quattro, con il numero 1 nel Gruppo A ed il numero 2 nel Gruppo B, poi i numeri 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, saranno sorteggiati, col primo nel Gruppo A. I primi due di ciascun girone passeranno alle semifinali, con i seguenti: 1A-2B, 1B-2A. Ilsi terrà domani, giovedì 10 novembre, alle ore 12.00 e, in seguito alla rinuncia per infortunio del numero 1 al mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, le quattro urne sono ...