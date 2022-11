Conference League 2022 2023 | tabellone e accoppiamenti playoff sedicesimi di finale

(Di martedì 8 novembre 2022) A Nyon è andato in scena il sorteggio deidididella. Così come in Europa, sono due le squadre italiane che puntano al successo, nell’atto conclusivo che si terrà a Praga. La strada però è ancora molto lunga, e parte appunto da questo round di. La Lazio di Maurizio Sarri deve subito mettersi alle spalle la delusione derivante dall’Europa, provando ad affrontare con la mentalità giusta questa competizione. Il loro cammino inizierà contro i campioni di Romania del Cluj, arrivati secondi nel gruppo G. Può sorridere meno la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che dovrà invece vedersela contro lo Sporting Braga. Un esito ...

Dopo i sorteggi di Champions League e dei playoff di Europa League, a Nyon si sono svolti quelli per i playoff della Conference League, competizione che vede in corsa anche Lazio e Fiorentina. In questa fase verranno definite le gare degli spareggi fra le retrocesse dall'Europa League e le seconde qualificate dei gironi di Conference League. Presente all'assemblea di Lega a Milano, il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato dopo il sorteggio di Conference League che ha visto i viola accoppiati con il Braga nei playoff. Nonostante sia il day after della bella vittoria contro la Sampdoria, in casa Fiorentina la giornata di oggi è stata catalizzata dai sorteggi di Conference League. I viola, arrivati secondi nel girone.