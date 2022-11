Un pessimismo eccessivo che non meritiamo La manovra secondo Polillo

Leggi su formiche

(Di domenica 6 novembre 2022) Nei conti appena presentati dal ministro dell’Economia c’è qualcosa che non quadra. Naturalmente siamo noi che possiamo sbagliare. Ma i calcoli effettuati, per fortuna, sembrano escludere questa possibilità. Diciamo per fortuna perché, se fosse così, le cose dovrebbero andare meglio di come sono state prospettate. Il che porta ad un’ulteriore considerazione. In ogni caso la politica, non avrebbe colpa. La disattenzione sarebbe stata tutta tecnica. Cosa che, a volte, può capitare. Precisazione rivolta ad evitare inutili anatemi, come quelli che riempiono le cronache politiche degli ultimi giorni Fatte tutte queste precisazioni, si può procedere nel merito. Sempre che questa parola non turbi ancora gli spiriti più sensibili. Il dato del contendere è racchiuso in una singola cifra: 3,7 per cento, che altro non è che il tasso di crescita stimato per l’anno in corso. Stima che è migliorata ...