Juventus-Inter oggi | orario e tv Serie A calcio | programma | probabili formazioni | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 6 novembre 2022) La tredicesima giornata del Campionato diA disi chiude con uno degli incontri che, a prescindere dalla situazione di forma e di classifica delle squadre, esercita sempre un enorme fascino per tutti gli appassionati:. Alle 20:45 leguidate da Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi scenderanno in campo nella cornice dell’Allianz Stadium di Torino. La, reduce dalla quinta sconfitta nelle sei gare del girone di Champions League, ospita un’che, nonostante abbia avuto un cammino ben più esaltante in Europa, la precede di soli due punti in classifica. Di seguito ilcompleto di, match valido per il posticipo della tredicesima giornata del ...