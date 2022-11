Stretta del Governo sulle Ong | nessuno sbarco | rispettiamo esigenze umanitarie

- Primo provvedimentoGoverno sulle navi delle Ong con migranti a bordo. 'Ci faremo carico di tutte le persone che hanno bisogno, come le donne incinte o i bambini' ha dichiarato il ministro degli interni Piantedosi ...GLI SVILUPPI Il ministro ha spiegato che l'occasioneCdm è servita per condividere le politichegoverno sui migranti in particolare per le navi che battono bandiera estera: il problema di chi ...Verranno soccorsi tutti coloro che sono fragili: donne, bambini, persone malate. «L’italia rispetta le esigenze umanitarie», ma per gli altri la situazione non cambierà.L’Italia ha saputo compensare nei primi dieci mesi del 2022 le forniture mancanti di gas dalla Russia. Un risultato che allo scoppio del conflitto russo-ucraino era ritenuto di difficile realizzazione ...