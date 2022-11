Sassuolo | Pinamonti | 'Con Vicario mi sento tutti i giorni ma oggi nemici in campo'

(4 - 3 - 3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; D'Andrea,, Traoré. Allenatore: Dionisi. Salernitana (3 - 5 - 2): Sepe; Bronn, Lovato, ...(4 - 3 - 3) : Consigli; Toljan, Ferrari, Erlic, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; D'Andrea,, Traoré. Allenatore: Dionisi. ARBITRO: Feliciani di Teramo. CLICCA QUI PER LA ...Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Empoli-Sassuolo, sfida valida per la 13° giornata di Serie A Tim. Empoli e Sassuolo non hanno mai pareggiato una sfida di Serie A: in 10 precedent ...La partita Empoli-Sassuolo si gioca al Castellani di Empoli con calcio d'inizio fissato alle 15. L'incontro sarà trasmesso in esclusiva diretta e streaming su DAZN.