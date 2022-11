Ultime Notizie – Italia-Usa | Blinken a Tajani | “Parliamo con una sola voce”

(Di venerdì 4 novembre 2022)e Stati Uniti “parlano con unae con unaforte sui valori democratici che condividiamo”. Così il segretario di Stato americano Antony, parlando all’inizio del bilaterale con il ministro degli Esteri Antonioa margine del G7 a Munster e sottolineando “la volontà” di Washington di “approfondire la cooperazione” già esistente, dall’Ucraina alla Cina, dall’energia al clima, “agli sforzi per la pace e la stabilità nel mondo”. “Nessuna di queste sfide può essere affrontata da soli”, ha sottolineato il capo della diplomazia americana. Trae Stati Uniti “c’è una partnership molto forte su tutte le questioni e noi siamo grati per questa partnership, per quest’alleanza”, ha sottolineato, aggiungendo ...

