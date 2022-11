Milano | bimba morta di stenti | madre nega accuse a pm ' nessun abuso'

L'indagine, coordinata dai pm Francesco De Tommasi e Rosaria Stagnaro, è nata in seguito al ritrovamento delle chat in cui era venuta a galla l'ipotesi di presunti abusi sulla. Secondo quanto ...La mamma delladi 18 mesi lasciata morire di stenti in un'abitazione diha scritto una lettera alla trasmissione Iceberg, raccontando anche il suo passato difficile: 'Se non si lavorava non si mangiava. ...Milano, 4 nov. (Adnkronos) - "Nessun abuso". Alessia Pifferi, la madre in carcere da fine luglio con l'accusa di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di soli 18 mesi, si difende con forza ...Nessun abuso sulla figlia, che o dormiva o era in un'altra stanza, quando lei incontrava uomini con cui avrebbe avuto anche rapporti a pagamento o in cambio di regali. (ANSA) ...