Meloni | “Forze armate per difenderci si sono sacrificate e si sacrificano”

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Agenzia Vista) Roma 3 novembre 2022 “pere per la nostra credibilità sie si”. Lo ha dichiarato Presidente del Consiglio Giorgiaandando a prendere un caffè con il Presidente del Senato La Russa, salutata e omaggiata con grida di approvazione da una folla di curiosi e sostenitori, dopo la Cerimonia all'Altare della Patria in onore della Giornata delle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

FOTOGALLERY Ansa/Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Politica Festaarmate, Mattarella eall'Altare della patria. FOTO Il presidente della Repubblica ha deposto una corona di ...Viva learmate, viva l'Italia!", conclude il Capo dello Stato. Ansa Alle celebrazioni ... Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, la presidente del Consiglio Giorgia, la presidente della Corte ...Mattarella ha deposto una corona d’alloro sulla tomba del milite ignoto, all’Altare della Patria in piazza Venezia, alla presenza anche della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i presidenti di C ...(LaPresse) Caffè in via del Plebiscito con il presidente del Senato Ignazio La Russa per la premier Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio si è ...