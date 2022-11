Fuga di gas nel centro di Ivrea | chiuso il traffico

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 4 novembre 2022) Una perdita di gas in corso Garibaldi aè stata segnalata questa mattina, così il Comune ha deciso di chiudere alun tratto di strada, per "un intervento urgente di ripristino e la messa in sicurezza della rete" fino alla fine dell'intervento. La zona di corso Garibaldi, tra il Ponte Vecchio e corso Nigra, è vietato aprivato, deviato in Borgetto, ma non al trasporto pubblico.