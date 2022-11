Attivisti per il clima imbrattano con una zuppa una tela di Van Gogh a Roma

... ma della manifestazione di un amore visceralela vita el'arte, che solo attraverso un intervento serio e tempestivo dei governi possono essere tutelate - continuano gli...Diciassette persone, tutte attiviste dei movimenti "No Tav", sono state denunciate dalla Digos di Vicenzal'occupazione abusiva di Palazzo Trissino, sede del Municipio, avvenuta nel tardo pomeriggio di martedì 18 ottobre. In tre dovranno rispondere del reato di manifestazione non preavvisata, mentre ...Dopo aver ricevuto l'appoggio di Paolo Mieli e Ilaria D'Amico ieri in onda su Rai2, gli attivisti di Ultima Generazione tornano in azione. Così Mieli in ...ROMA. Nuova azione di protesta degli attivisti di Ultima Generazione per portare all'attenzione il problema del clima. I dimostranti hanno lanciato del passato di verdura su «Il seminatore» di Vincent ...