Cuccioli di cane abbandonati nel bosco | 56enne denunciato per maltrattamenti

Erano 11 i meticci appena nati trovati vicino a Roma, erano in uno scatolone nascosto tra i rovi. A trovarli alcuni passanti, attirati dai lamenti. Il timore è che venisseso aggrediti dalle nutrie: ...63/A del Comune di Bellegra, hanno sentito dei lamenti provenire dal bosco e grazie ai quali hanno ritrovato all'interno di uno scatolone di cartone, undicidi, meticci , nati da poche ...solo con il suo cavallo Rousseau e i suoi cani, visitato di tanto in tanto dalle modelle prescelte. Lì continuava a tornare sui soggetti dei suoi dipinti, in una sorta di ripetizione compulsiva. Negli ...Omicidio nel frutteto in provincia di Ravenna, l'operaio calabrese è stato ucciso con due colpi alle spalle e alla nuca poco dopo il tramonto ...