Lagarde scatenata | la Bce alzerà di nuovo i tassi Ma così l' Ue rischia di strozzarci

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Se continuasiamo rovinati. Sì, l'inflazione è ancora troppo alta nell'area euro. E la Banca centrale europea per riportarla al tetto obiettivo ha iniziato una serie ravvicinata di rialzi deidi interesse che hanno portato rapidamente il costo del finanziamento dallo zero al 2%. E non sembra finita. Forte è l'ostinazione di far rientrare il carovita che ieri, in un'intervista al quotidiano lettone Delfi, il presidente della Eurotower, Christine, non ha lasciato scampo a chi ha pensato che la serie di rialzi fosse quanto meno rallentata. «L'inflazione è ancora troppo elevata nell'area euro nel suo insieme, e soprattutto in Lettonia - ha osservato- dove si è attestata al 21,8% in ottobre, ben al di sopra della media dell'area euro al 10,7%». Il principale motore dell'aumento dell'inflazione - ...