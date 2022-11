flash! - è morto franco tatò l' ex ad di mondadori | fininvest e enel aveva 90 anni - Business

BadTaste.it TV

Un uomo di 41 anni, di origine peruviana, èdopo essere stato colpito al fianco da una freccia. E' accaduto la notte scorsa a Genova. L'uomo ènella Rianimazione del pronto soccorso dell'Ospedale Policlinico San Martino. Il 41enne, mentre discuteva in strada con un'altra persona, sarebbe stato colpito da un terzo uomo, infastidito dai ...FRANCO TATOFranco Tatò: addio all'ex manager Da www.ilgiorno.it E'a 90 anni il dirigente d'aziende Franco Tatò. L'ex manager era ricoverato a San Giovanni Rotondo, in Puglia, dove si sarebbe dovuto sottoporre a un intervento ... The Flash 9: spoiler dal set dell'ultima stagione | TV #TgFlash Edizione del 2 novembre delle ore 10,00 • Dalla “festa” alla tragedia, tre amici ustionati mentre accendono fuoco per il ...#TgFlash Edizione del 29 ottobre delle ore 14,00 • Si intrufola in casa dal balcone e aggredisce con calci e pugni la compagna davanti ...