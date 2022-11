“Fai schifo” GF Vip 7 | Edoardo Donnamaria sotto accusa | la frase choc

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Caos al GF Vip 7 per. Nelle ultime ore il concorrente del reality show di Alfonso Signorini ha fatto alcune dichiarazioni, ritenute da molti agghiaccianti, nella Casa più spiata d’Italia. E anche la compagna di avventura Giaele De Donà, che stava parlando con lui, è rimasta a bocca aperta e ha replicato a tono alle dichiarazioni del giovane. Quest’ultimo ha toccato uno dei temi più delicati degli ultimi anni ma ha fornito una sua versione che è stata attaccata duramente dalla coinquilina e dal pubblico sui social network. Nei giorni scorsi al GF Vip 7è stato criticato da Antonella Fiordelisi: “Non me ne frega niente! Tu certe battute non devi neanche farle. Pensa se l’avessi detto io, ti sarebbe andato bene?”. Infatti, primasi era difeso ...

l'Immediato

"Che, non riesco più a sentire la tua voce Edoardo. Secondo te perché in quel periodo gli ... Taci chepiù bella ...... a quanto pare, ha mandato Diamante su tutte le furie:"Mi faessere chiamato "una persona ... Sulla questione Nikita, Diamante non evita una frecciatina passivo - aggressiva : "quello che ... "Maiale", "fai schifo ungul a mamt". Maestra rinviata a giudizio per le violenze in un asilo di Mattinata ANCONA «Gli insulti razzisti durante il match Non ho risposto, ho ignorato quel genitore perché volevo essere superiore. Ma sentirli è stato pesante, mi sono sentita gli occhi ...Gossip TV L'ex naufrago Matteo Diamante furioso sui social contro il giovane concorrente del Grande Fratello Vip. L'intesa e la complicità nata al Grande Fratello Vip tra Nikita Pelizon e George Ciupi ...