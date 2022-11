World Series | a Philadelphia vince la pioggia | rinviata gara 3

Un'attesa lunga 12 anni a Philadelphia per rivedere una sfida di, ma il maltempo che incombeva sul Citizens Ban Park ha costretto ad annunciare - solo un'ora prima dell'inizio alle 20 locali, le 2 italiane - al rinvio di gara 3 tra i Phillies e gli ...ABOUT LIBERTY GLOBAL Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB and LBTYK) is aleader in converged ... Televisa Univision, Plume, Lionsgate and the Formula E racing. * Represents aggregate ...Getty Images Il Houston Astros E il Filadelfia Phyllis Dovrai aspettare un altro giorno per la ripresa dei Campionati Mondiali del 2022. La partita 3 ...Il nuovo Ducati Diavel V4 è distinguibile dal design muscoloso e ricercato e presenta un potente motore V4 Granturismo. È protagonista nel filmato proposto da Ducati su YouTube. Il nuovo modello Prese ...