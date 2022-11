Coppa Italia Serie C 2022 2023 | Pontedera di misura sul campo della Reggiana | 0-1 e passaggio del turno

(Di martedì 1 novembre 2022) Vittoria dinel match valido per il secondoC per ilin casa contro la. Toscani quindi che passano alsuccessivo. Match che non parte fortissimo, con poche occasioni da una parte e dall’altra. La gara si sblocca al minuto 27? con la rete del Somma, con un’azione personale dopo aver rubato il pallone alla difesa avversaria. La prima frazione si chiude sul risultato di 0-1. La seconda frazione è una ancora più lenta riproposizioneprima, con squadre stanche e poco propositive. Ilsi chiude in difesa, ordinatamente, lasciano ad unacon poche idee il pallino del gioco. Il risultato è che le azioni ...

TUTTO mercato WEB

Nel girone E la Fiorentina esordirà con il Genoa, compagine che nel primo turno ha perso contro l'Hellas Verona per 4 - 3. La Viola vorrà riscattarsi dopo la caduta contro la Juventus in Serie A e ...Al Romeo Neri va in scena il secondo turno didi Serie C. Dentro o fuori. Gara che inciso di parità andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori. Il Rimini viene da una sconfitta in ... Coppa Italia Serie C, al via quest'oggi il Secondo Turno Eliminatorio: il programma completo Domani secondo turno ad eliminazione diretta. Corrent non snobba la competizione: vuole passare il turno e ricevere nuove energie per lo scontro diretto di domenica col Piacenza ...Dopo 11 giornate Coda e compagni sono al secondo posto precedendo diciotto squadre su diciannove e da agosto su 13 partite ufficiali (due di Coppa Italia) sono arrivate otto vittorie, quattro pareggi ...