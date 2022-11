8$ al mese per la spunta blu su Twitter | Musk sgancia la bomba

Leggi su pantareinews

(Di martedì 1 novembre 2022)blu suora ha un costo, 8 dollari alè lata dal nuovo proprietario del social Elon. Evidentemente il miliardario si è reso conto che portare entrate non è così seplice e si sta muovendo per garantire un certo flusso di denaro. Dunque, se hai un accountcon lablu dovrai pagare un abbonamento mensile per continuarla a tenerla con alcuni vantaggi esclusivi assicura. Elonè il nuovo proprietario diblu su’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit. Power to the people! Blue for $8/month. — Elon ...