Tutela e valorizzazione delle chiese rupestri | contributi della Regione Puglia Giunta regionale

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Di Nino Sangerardi: Laha ratificato gli “indirizzi e criteri per selezione manifestazione di interesse, e approvazione schema del Protocollo d’intesa inerente la”. Promuovere il patrimonio storico e identitariocostituisce uno degli obiettivi generali contemplati dal Piano paesaggistico territoriale pugliese anche al fineloro conservazione fruizione e messa in sicurezza. Stante la Leggen.51/2021 con oggetto le “” nonché la qualificazione e potenziamento dell’offerta turistica e culturale, presidente e assessori regionali hanno impegnato 1.200.000.00 euro per ...