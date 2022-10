«Reddito di cittadinanza | stop a chi può lavorare» Il piano di FdI | formazione per i disoccupati e aiuti a disabili e anziani

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Obiettivo: superare già nel corso del 2023 ildiper arrivare a due strumenti diversi, il primo di natura assistenziale per chi non può, il secondo...

I Carabinieri hanno arrestato tra Partinico e Monreale due pastori con due chili di droga. Prendevano ildie rubavano anche la corrente elettrica Carabinieri della stazione di Grisì in territorio tra Partinico e Monreale (Pa) hanno arrestato due pastori di 65 anni e di 37 anni, ...I Carabinieri della Stazione di Grisì hanno tratto in arresto due uomini, un 65enne e un 37enne, pastori del luogo e già noti alle forze dell'ordine che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbero ..."Da ulteriori riscontri gli indagati - concludono dal Comando provinciale - sono risultati essere percettori del reddito di cittadinanza e, pertanto, la loro posizione è stata segnalata all’Inps per l ...Due pastori del Palermitano sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.