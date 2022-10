GF Vip | la ex fidanzata di Edoardo Donnamaria nel cast di Signorini? Arriva un like contro Antonella Fiordelisi | di chi stiamo parlando?

Oltre ad essere legata indirettamente al Grande Fratelloper via della sorella che vi prese parte nella quarta edizione del reality, Micol Incorvaia è stata anche l'exdi Edoardo ...... sta cercando nuovi concorrenti per la settima edizione del ' Grande Fratello' che va in onda ... Tra le più gettonate troviamo Helena Prestes , exdi Daniele Dal Moro e Antonino ...Come sappiamo, il prossimo giovedì entreranno nella casa del GF Vip nuovi vipponi: sembra che fra questi ci sia anche la ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, che negli ultimi giorni avrebbe piazzato un ...Il nome di Micol Incorvaia come possibile nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2022 potrebbe davvero fare rumore, se consideriamo i suoi trascorsi sentimentali. In passato, infatti, la ragazza è ...