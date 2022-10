Calciomercato Juventus | tanta concorrenza per un giovane difensore

CalcioMercato.it

Lastarebbe pensando ad un allenatore che attualmente milita in Serie A per sostituire Massimiliano Allegri: verdetto immediatoChiara per adesso l'intenzione della. Non sarà semplice uscire dal periodo di crisi che stanno attraversando i bianconeri in questa prima parte di stagione. Ma la società non vuole mettere in atto decisione drastiche e il ...Commenta per primo Il Real Madrid allontana i club intressati a Marco Asensio , un nome inserito anche nel database della. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, i Blancos vorrebbero rinnovare il contratto del classe '96. Calciomercato Juventus, conferme sullo scambio con Rabiot a gennaio L’aumento degli infortuni nel mondo del calcio è un argomento dibattuto a più livelli, tra visioni futuristiche e analisi del presente che portano sempre allo stesso punto: si gioca troppo. Il Parma è ...Pogba si è infortunato. Di nuovo. Il francese di fatto non ha mai indossato la maglia bianconera da quando è tornato e non si sa quando lo farà. Il suo ritorno è stato un flop. L’ennesimo di una dirig ...