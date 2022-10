Uva da tavola | agricoltori in crisi a Canicattì | “Costi su del 40% | non conviene più raccoglierla L’unica soluzione è mandarla al macero”

(Di domenica 30 ottobre 2022) Da un mese è matura e pronta per essere raccolta, ma l’uva daItalia (certificata Igp) di, nelle campagne di Agrigento, è ancora sulle piante e rischia di marcire. Idi produzione, aumentati almeno del 40% rispetto agli altri anni, hanno portato glinon raccoglierle, perché viene pagata 30-40 centesimi al chilo a fronte di un costo che supera invece i 60 centesimi di euro per chilo. La sola manodopera per la raccolta costerebbe già più del guadagno per gli imprenditori agricoli che adesso rischiano di perdere tutto il lavoro di un anno. “Nonpiù – dicono in coro – i rincari di bollette, fertilizzanti e materie prime non permettono di trarre un ricavo dal nostro raccolto, così siamo costretti a lasciar marcire il nostro prodotto». Quasi l’80% dell’uva Italia ...

Il Fatto Quotidiano

