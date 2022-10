Festival della Diplomazia | si apre con un tributo alla regina Elisabetta II

(Di domenica 30 ottobre 2022) Il XIII, l’evento dedicato alle relazioni internazionali che si tiene a Roma dal 20 al 28 ottobre, sicon una Sua Maestà LaII. Ad un mese dai funerali di Stato che hanno commosso il mondo intero, l’ambasciata del Regno Unito con il supporto dell’agenzia ANSA ha infatti organizzato una serata per omaggiare “II,di”, vale a dire il miglior ambasciatore che ha rappresentato il Regno Unito lungo diverse epoche storiche, diventando un esempio delle relazioni internazionali in tutto il mondo, come relaziona il Giornale diplomatico. L’evento, che si è tenuto lunedì 17 ottobre, alle ore 18:00, nella residenza dell’ambasciatore britannico a ...

...del gusto" a cielo aperto questa volta saranno presenti anche gli stand di Finger Food, ... pasticciotti e polpette, panini gourmet, i tacos messicani, i mitici churros spagnoli e piatti...... gli show si terranno a Roma , all'Auditorium ParcoMusica, a Napoli , all'Arena Flegrea, a Mantova a Piazza Sordello, e a Lucca , nell'ambito del Lucca Summer. I biglietti per questi ...Testimoni: "Molti non ascoltavano gli ordini degli agenti perché pensavano fossero persone mascherate per la festa". I morti arrivati a 153 ...I fantastici personaggi della Marvel rivivono a Lucca Comics and Games. Lo fanno attraverso i cosplayers che al festival portano la fantasia, la creatività e i colori dei super eroi. Ecco una selezion ...