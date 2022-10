Spezia | Gyasi | «Siamo arrabbiati ma vogliosi di crescere Mondiale? Ho espresso il mio sogno»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 29 ottobre 2022) Emmanuel, attaccante dello, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della stagione e delEmmanuel, attaccante dello, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della stagione e del. Le sue dichiarazioni:– «visto il momento negativo che stiamo attraversando. Sono convinto che continuando a lavorare bene potremouniti con Gotti. Capitano? Per me è un grande orgoglio, sono arrivato qui dalla C e ora porto la fascia. In questi anni sono maturato tantissimo ma posso migliorare ancora».– «Ho un buon rapporto con il Ct del Ghana, Addo. Mi sono messo a ...