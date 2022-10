Il paragone con l’ex fuoriclasse del Milan | “Anguissa mi ricorda lui!”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Quest’anno gli azzurri possono contare su tutti i membri della rosa, anche perché, come abbiamo ampiamente visto, hanno dimostrato tutti di essere pronti. Poniamo l’esempio di Raspadori, tra l’altro nuovo arrivato, che non ha fatto sentire la mancanza di Victor Osimhen insieme all’aiuto di Giovanni Simeone; oppure Ndombele, che nonostante qualche difficoltà, sta dimostrando di essere un ottimo sostituto di. Proprio su quest’ultimo, Nando De Napoli ha speso parole al miele ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “miDesailly, mentre Kim è un lottatore incredibile, non cala mai di concentrazione nemmeno a risultato ampiamente acquisito.” De Napoli sul sogno scudetto: “ci sono tutti i presupposti” Biglietti Cremonese Napoli (Getty Images)Il Napoli vince e convince sempre di più, partita dopo partita. I tifosi ...

