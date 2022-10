Quel segreto lo avrei portato nella tomba” | Gabriel Garko sbugiardato dall’ex

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il bellissimo attore di fictionle parole di una famosa ex…Cosa è successo? Di qualesi parla?, al secolo DarioOliviero, è un ex modello e un bellissimo attore italiano di fiction. Le più note sono sicuramente L’Onore e il Rispetto, Il Bello delle Donne, Il Peccato e la Vergogna. Oggi cinquantenne il suo fascino rimane invariato nel tempo. Ambito sin dal suo esordio dalle donne di tutte le età per la sua bellezza, ha avuto dalla metà degli anni Novanta al 2018 tre fidanzate famose, Eva Grimaldi, Adua Del Vesco e Manuela Arcuri. Tutte storie finte, come è venuto fuori in seguito.: la verità Nonostante i suoi famosi fidanzamenti, durante la partecipazione di ...