iMDsoft espande la sua presenza in Europa e seleziona Viridian Polska Sp zo o come partner di canale in Polonia per la sua suite di software MetaVision per l' assistenza critica e l' anestesia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) TEL AVIV, Israele e VARSAVIA,, 27 ottobre 2022 /PRNewswire/, leader mondiale per i sistemi informativi clinici e sviluppatore dellaper l', ha annunciato oggi di aver sceltoSp. Z o.osuodi, autorizzato a commercializzare e vendere licenze per lae a fornire servizi di implementazione e supporto ai clientiin. Quale distributore leader di dispositivi medici, che rappresenta marchi globali inda 20 anni,si trova in una posizione ideale ...